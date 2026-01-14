Қазақстанның бірқатар өңірінде екінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — 14 қаңтарда аязға байланысты Қазақстанның бірнеше өңірінде екінші ауысымдағы мектеп оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.
Павлодар облысы Павлодар қаласының барлық мектептерінде екінші ауысымдағы сабақтар онлайн форматта өтеді. Қалада ауа температурасы −29°C, желдің жылдамдығы 4 м/с.
Сондай-ақ Екібастұз және Ақсу қалаларында 1–9 сыныптың екінші ауысым оқушылары қашықтан білім алады.
Ақмола облысында ауа температурасының −28°C-қа дейін төмендеуі және желдің 3 м/с болуы себепті Көкшетау қаласындағы барлық мектеп оқушылары онлайн форматқа көшірілді. Осындай шешім облыстың барлық аудандарында қабылданды.
Қостанай облысында −25°C аяз бен желдің 5 м/с жылдамдығына байланысты Қостанай қаласында 1–4 сыныптың екінші ауысым оқушылары мектепке бармайды. Сондай-ақ онлайн формат Әулиекөл, Ұзынкөл, Алтынсарин, Меңдіқара, Жітіқара, Федоров, Бейімбет Майлин, Қарабалық аудандарында, Лисаковск пен Рудный қалаларында енгізілді. Қарсу ауданда 2–6 сынып оқушылары онлайн білім алады.
Атырау облысының Индер ауданында көктайғаққа байланысты 15 мектептің 0–11 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілді. Барлығы 383 сынып, 6 560 оқушы мектепке бармайды.
Солтүстік Қазақстан облысында ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты интернаттық ұйымдарды қоспағанда, облыстағы барлық мектептердің 72 433 оқушысы қашықтан оқытуға көшірілді. Интернаттарда тұратын 1 028 оқушы қалыпты режимде оқуды жалғастырып жатыр.
Астана қаласында екінші ауысымда 0–9 сынып оқушылары сабаққа бармай, қашықтан оқиды.
Еске салсақ, бұған дейін Астанада ауа райына байланысты қала маңы автобустары тоқтатылғаны хабарланған.