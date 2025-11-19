KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:20, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстанның екі терминалы ЭСКАТО құрғақ порттары қатарына қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық Dostyk Trans Terminal терминалы мен GLOBAL CITY сауда-логистикалық кешені БҰҰ ЭСКАТО-ның құрғақ порттар жөніндегі үкіметаралық келісімінің тізіміне енгізілді, деп хабарлайды Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.

    сухой порт
    Фото: Википедия

    Бангкок қаласында (Тайланд) БҰҰ Азия және Тынық мұхиты өңіріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясының (ЭСКАТО) «құрғақ порттар» жөніндегі жұмыс тобының алтыншы отырысы өтті.

    — Отырыс қорытындысы бойынша Dostyk Trans Terminal терминалы мен GLOBAL CITY сауда-логистикалық кешенін ЭСКАТО-ның құрғақ порттар жөніндегі Үкіметаралық келісімінің тізіміне енгізу туралы шешім қабылданды. Бұл шешім Қазақстанның БҰҰ-ның ресми инфрақұрылымдық карталарындағы көрінісін кеңейтіп, елдің транзиттік-логистикалық әлеуетін одан әрі дамытуға қосымша мүмкіндіктер ашады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын жыл басынан бері Қазақстанның теңіз порттары арқылы 6,2 млн тонна жүк тасымалданғанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
