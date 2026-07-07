Қазақстанның электр жүйесін басқаруда жасанды интеллект қолданыла бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Жасанды интеллект агенттері Қазақстанның Бірыңғай электр энергетикалық жүйесін басқаруға көмектесіп жатыр, деп хабарлайды ҚР Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі.
«KEGOC» АҚ Энергетика министрлігінің энергетика саласын цифрлық трансформациялау жөніндегі бағыты аясында жасанды интеллектіні әкімшілік үдерістермен қатар өндірістік қызметті басқару жүйесіне кезең-кезеңімен енгізіп жатыр.
Қазақстанның Ұлттық электр желісін басқаратын компания үшін жасанды интеллект күн сайынғы техникалық, қаржылық және басқарушылық ақпаратты өңдеуді жеделдетіп, жұмыс тиімділігін арттырудың маңызды құралына айналып келеді.
Жасанды интеллектіні енгізудің басты мақсаты – қайталанатын жұмыстарды автоматтандыру, талдау сапасын жақсарту және қызметкерлердің уақытын басқарушылық шешімдер қабылдауға бағыттау.
2026 жыл Қазақстанда Цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жариялануына байланысты «KEGOC» барлық бастамаларын бірыңғай бағдарламаға біріктірді. Бағдарлама аясында корпоративтік сервистерді, өндірістік қызметті, электрондық құжат айналымын және ұзақ мерзімді цифрлық шешімдерді қамтитын 35 жоба іске асырылып жатыр.
Компания бүгінде еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік (HSE), PR және сыртқы коммуникациялар, кадрларды іріктеу, ішкі нормативтік құжаттар бойынша бірнеше жасанды интеллект агентін пайдаланады.
Бұл цифрлық көмекшілер корпоративтік білім базасымен жұмыс істеп, қажетті ақпаратты іздеуге, талдауға, құжаттар мен материалдарды дайындауға, сондай-ақ кадрлық және әкімшілік рәсімдерді сүйемелдеуге мүмкіндік береді. Соның арқасында бұрын қолмен орындалған көптеген жұмыстар автоматтандырылып жатыр.
Жақын уақытта компания қаржылық талдау жүргізетін жаңа ЖИ-агентті іске қосуды жоспарлап отыр. Ол қаржылық бақылауды, деректерді талдауды және есептілік дайындауды жеделдетуге мүмкіндік береді.
Өзінің ЖИ-агенттерімен қатар «KEGOC» АҚ қолданбалы міндеттерді шешуге арналған басқа да цифрлық құралдарды пайдаланады. Олардың қатарында қазақ және ағылшын тілдеріне аударма сервистері, нормативтік құқықтық актілер бойынша агент, сатып алу жөніндегі ассистент, ИСЭЗ бойынша кеңесші, валюталық операцияларды үйлестіру агенті, техникалық ерекшеліктерді талдау құралы және электрондық құжат айналымы жүйесін жеті ЖИ-агентті енгізу арқылы цифрлық трансформациялау жобасы бар. Мұның бәрі жасанды интеллект күнделікті жұмыс процесінің ажырамас бөлігіне айналып келе жатқан бірыңғай цифрлық ортаны қалыптастырады.
«KEGOC» АҚ үшін келесі кезең өндірістік талдауға жасанды интеллектіні енгізумен байланысты. 2026 жылы компания рационализаторлық ұсыныстарды, электр энергиясы нарығын, шығындар мен ауытқуларды талдау, сондай-ақ жөндеу науқанын мониторингтеу бойынша шешімдерді енгізуді жоспарлап отыр.
Инфрақұрылымдық компания үшін мұндай құралдардың маңызы ерекше. Олар деректерді жылдам өңдеуге, ауытқуларды дәлірек анықтауға, жоспар-факт бақылауын күшейтуге және жұмыстардың уақытында орындалмау тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда жасанды интеллект жай ғана цифрлық сервис емес, инженерлік және басқарушылық шешімдерді қолдау құралына айналады.
— Бүгінде «KEGOC» АҚ ішінде жасанды интеллект құралдары белсенді қолданылып келеді. Қазір оларды компанияның шамамен 2 750 қызметкері пайдалана алады. Ең көп сұранысқа ие сервистер — аударма құралдары. Сонымен қатар бейінді бөлімшелер өз міндеттеріне бейімделген арнайы ЖИ-агенттерін барған сайын жиі қолданады. Егер сервистер іске қосылған алғашқы кезеңде ай сайын шамамен 1 417 сұраныс өңделсе, бүгінде бұл көрсеткіш 4,5 еседен астам өсіп, 6 500-ден асты, — делінген хабарламада.
Компанияның мәліметінше, бұл өсім жасанды интеллектінің енді тәжірибелік жоба ғана емес, күнделікті жұмыстың қалыпты құралына айналып келе жатқанын көрсетеді. Цифрлық көмекшілер қажетті ақпаратты жылдам табуға, құжаттарды дайындау уақытын қысқартуға және типтік міндеттерді артық қол еңбегінсіз орындауға мүмкіндік береді.
Бұған дейін KEGOC 2035 жылға дейін 7 мың шақырым жаңа электр желісін салуды жоспарлап отырғанын жазғанбыз.