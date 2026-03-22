Қазақстанның фармацевтикалық нарығының көлемі 1,285 трлн теңгеден асты
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 5 жылда нарық көлемі 1,7 есеге өскен. Бұл жөнінде ҚР Денсаулық сақтау министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.
— Халықаралық IQVIA аналитикалық компаниясының деректеріне сәйкес, 2025 жылы Қазақстанның фармацевтикалық нарығының ақшалай көлемі 1,285 трлн теңгеден асты. Соңғы 5 жылда нарық көлемі 1,7 есеге өсті. Дәрілік заттар нарығының 84%-ы шетелдік өнімдерге тиесілі, — делінген хабарламада.
Сонымен бірге Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, 2025 жылы фармацевтикалық өнім экспорты 84 млн АҚШ долларына жеткен. Қазақстан тауарларын негізінен АҚШ, Германия және т. б. Еуропа елдері импорттайды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Президент отандық фармацевтика өнеркәсібін өркендету бойынша бірқатар тапсырма берді. Мемлекет басшысы Денсаулық сақтау министріне медициналық қызмет сапасын арттыру, саладағы қаржылық тәртіпті қатаңдату, маман даярлау жүйесін жетілдіру, цифрлық жаңғырту жұмыстарын жеделдету және отандық фармацевтика өнеркәсібін өркендетуді тапсырды.