Қазақстанның кинотуындылары Норвегия астанасында көрсетілді
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазақ киносының күндері» аясында Ослода көрермендерге «Жаужүрек мың бала», «Ана туралы аңыз» және «Районы» фильмдері ұсынылды, деп хабарлайды СІМ баспасөз қызметі.
2025 жылғы 19 қараша мен 11 желтоқсан аралығында Қазақстанның Норвегиядағы елшілігі Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» ұлттық киностудиясымен бірлесіп, Осло қаласында «Қазақ киносының күндерін» ұйымдастырды.
Бағдарлама аясында отандық фильмдер — «Жаужүрек мың бала», «Ана туралы аңыз» және «Районы» көрсетілді.
Көрсетілімдер Норвегия астанасының орталығында орналасқан белгілі мәдени орталықтардың бірі — Cinemateket (Norsk Filminstitutt) кинотеатрында өтті.
Кинокөрсетілімдердің тұжырымдамасы Қазақстан тарихын әр түрлі кезеңдерде — мемлекеттік қалыптасу дәуірінен бастап қазіргі әлеуметтік шындықтарға дейін — көрсету идеясына негізделді.
Көрсетілімдерге Норвегияның ресми, іскер және қоғамдық топтарының өкілдері, сондай-ақ студенттер, дипломатиялық миссия қызметкерлері және қазақ диаспорасы қатысты.
Іс-шара жергілікті көрермендердің Қазақстан тарихына, оның мәдени дәстүрлері мен қазіргі қоғамына деген шынайы қызығушылығын тудырып, екі ел арасындағы диалогты дамытудағы мұндай іс-шаралардың маңыздылығын атап көрсетті.
— Қазақ киносының күндерін өткізу Қазақстан мен Норвегия арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамытудағы маңызды шаралардың бірі болып, елдеріміз арасындағы мәдени байланыстардың нығаюына серпін берді, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Бұдан бұрын дәл осындай шара Мадридте өткен еді. Онда режиссер Ернар Нұрғалиевтің «Алға» және режиссер Фархад Шәріповтің «Схема» фильмдері көрсетілді.