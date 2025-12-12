KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:35, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанның кинотуындылары Норвегия астанасында көрсетілді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазақ киносының күндері» аясында Ослода көрермендерге «Жаужүрек мың бала», «Ана туралы аңыз» және «Районы» фильмдері ұсынылды, деп хабарлайды СІМ баспасөз қызметі.

    Қазақстанның кинотуындылары Норвегия астанасында көрсетілді
    Фото: СІМ

    2025 жылғы 19 қараша мен 11 желтоқсан аралығында Қазақстанның Норвегиядағы елшілігі Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» ұлттық киностудиясымен бірлесіп, Осло қаласында «Қазақ киносының күндерін» ұйымдастырды.

    Бағдарлама аясында отандық фильмдер — «Жаужүрек мың бала», «Ана туралы аңыз» және «Районы» көрсетілді.

    Қазақстанның кинотуындылары Норвегия астанасында көрсетілді
    Фото: СІМ

    Көрсетілімдер Норвегия астанасының орталығында орналасқан белгілі мәдени орталықтардың бірі — Cinemateket (Norsk Filminstitutt) кинотеатрында өтті.

    Кинокөрсетілімдердің тұжырымдамасы Қазақстан тарихын әр түрлі кезеңдерде — мемлекеттік қалыптасу дәуірінен бастап қазіргі әлеуметтік шындықтарға дейін — көрсету идеясына негізделді.

    Көрсетілімдерге Норвегияның ресми, іскер және қоғамдық топтарының өкілдері, сондай-ақ студенттер, дипломатиялық миссия қызметкерлері және қазақ диаспорасы қатысты.

    Қазақстанның кинотуындылары Норвегия астанасында көрсетілді
    Фото: СІМ

    Іс-шара жергілікті көрермендердің Қазақстан тарихына, оның мәдени дәстүрлері мен қазіргі қоғамына деген шынайы қызығушылығын тудырып, екі ел арасындағы диалогты дамытудағы мұндай іс-шаралардың маңыздылығын атап көрсетті.

    — Қазақ киносының күндерін өткізу Қазақстан мен Норвегия арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамытудағы маңызды шаралардың бірі болып, елдеріміз арасындағы мәдени байланыстардың нығаюына серпін берді, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын дәл осындай шара Мадридте өткен еді. Онда режиссер Ернар Нұрғалиевтің «Алға» және режиссер Фархад Шәріповтің «Схема» фильмдері көрсетілді.

    Тегтер:
    Мәдениет Елшілік Норвегия Кино Қазақфильм Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Еуропа
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар