KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:57, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанның қор биржасында доллар бағамы нығайды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 513,45 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 512,53 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 513,01 теңгеден сатып алынады, 515,01 теңгеден сатылады. Еуро 593,90 — 599,23 теңге, ал рубль 6,51 — 6,62 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 75,57 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 510,54 теңгеден сатып алынады, 517,54 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 591,42 теңге, сату — 601,42 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,53 теңге, сату — 6,63 теңге.
    — юань: сатып алу — 73,76 теңге, сату — 78,02 теңге.

    Еске салайық, Ұлттық банк Ұлттық қордан 500 млн долларға дейін шетел валютасын сатуды жоспарлап отыр.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар