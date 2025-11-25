Қазақстанның оңтүстігінде әлі де күншуақты ауа райы сақталады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ күздің соңғы күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады.
— Биылғы күз қазақстандықтарды жылы ауа райымен қуантып отыр. Қараша айының соңына қарамастан, Қазақстанның оңтүстігінде жылы әрі күншуақты ауа райы сақталады, күндіз ауа температурасы +13…+18°С аралығында болжанады, — деп жазды Қазгидромет.
Синоптиктердің болжамынша, солтүстік өңірлерде жауын-шашын болады.
— Солтүстік-батыс циклоны республиканың солтүстік жартысы арқылы жылдам жылжи отырып, жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, желдің күшеюі және көктайғақ құбылыстарын әкеледі. Алайда температуралық фон біршама қолайлы болып сақталады: түнде –0…–5°С, күндіз 0…+5°С күтіледі, — делінген хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін Қазгидромет компаниясы алдағы қыс мезгіліне арналған ауа райының консультативтік болжамын ұсынды.
Алдын ала болжам бойынша республиканың басым бөлігінде қыс мезгілі қоңыржай жылы болады, жауын-шашын мөлшері климаттық норма шамасында күтіледі. Бірақ кейбір кезеңде бұрқасын, екпінді жел, көктайғақ құбылыстары, тұман, мол жауын-шашынның түсуі болжанып отыр.