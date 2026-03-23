    22:36, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы 28 градусқа дейін көтеріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК 2026 жылғы 24-26 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Kazinform.

    Синоптиктердің мәліметінше, батыс, оңтүстік, оңтүстік-шығыс өңірлерде, сондай-ақ жекелеген күндері солтүстік пен шығыста атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады.

    Елдің бірқатар аймақтарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында кей уақытта қатты жауын-шашын болжанады. Күндіз батыс және оңтүстік өңірлерде найзағай ойнап, шаңды дауыл тұрып, жел күшеюі мүмкін.

    Республика бойынша тұман түсіп, солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда көктайғақ сақталады.

    Күндізгі ауа температурасы
    – батыста +13…+23 градус,
    – солтүстік пен шығыста +9…+14 градус,
    – орталықта +10…+22 градус,
    – оңтүстікте +18…+28 градус,
    – оңтүстік-шығыста +12…+22 градус шамасында болады.

    Асхат Райқұл
