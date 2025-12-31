KZ
    Қазақстанның сыртқы саясатының 2026 жылғы басым міндеттері айқындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Сыртқы істер министрлігі 2025 жылды нәтижелі аяқтап, алдағы міндеттерді белгіледі.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сыртқы істер министрлігінде өткен салтанатты іс-шара барысында сыртқы саяси ведомствоның басшысы Ермек Көшербаев министрліктің биылғы жылғы қызметінің негізгі қорытындыларына тоқталып, 2026 жылға арналған жоспарларды айқындады.

    Фото: СІМ

    СІМ басшысы 2025 жыл стратегиялық серіктестіктерді нығайту, экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, халықаралық қауіпсіздікті арттыру және ел мүдделерін жан-жақты ілгерілету бағытындағы дипломатиялық қызметтің белсенді әрі нәтижелі кезеңі болғанын атап өтті.

    Ведомствоның жұмысы сыртқы саясаттың негізгі басымдықтары — егемендік пен қауіпсіздікті нығайтуға, шетелдегі ҚР азаматтарын қолдауға және көпжақты форматтар шеңберінде сындарлы ынтымақтастыққа негізделді.

    Е.Көшербаев 2026 жылға арналған басым міндеттерді де айқындады.

    — Олардың қатарында экономикалық дипломатияны дамыту, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, ведомствоаралық үйлестіруді күшейту және Қазақстанның сыртқы саяси бастамаларын ілгерілету, — деді Көшербаев.

    Фото: СІМ

    Министр СІМ ұжымына келер жылы жаңа кәсіби табыс, амандық пен береке тіледі.

    Бұдан бұрын Сыртқы істер министрлігіне дактилоскопиялық тіркеу өкілеттігі берілгенін жазғанбыз.

