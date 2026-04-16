Қазақстанның тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету бағытындағы реформаларының тиімділігі неде
АСТАНА. KAZINFORM – Осы күндері Вашингтонда Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) мен Дүниежүзілік банк тобының Көктемгі кездесулері өтіп жатыр. Бұл жаһандық экономикалық басқарудың негізгі оқиғаларының бірі, деп хабарлайды ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің баспасөз қызметі.
Аталған алаңда әлемдік экономиканың жай-күйі, қаржылық тұрақтылық және даму саясаты талқыланып жатыр.
Бүгінгі күннің маңызды оқиғаларының бірі - «Kazakhstan on the Wave of Reforms» атты дөңгелек үстел болды.
Ол алғаш рет Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар Агенттігі тарапынан кездесулер аясында дербес диалог алаңы ретінде ұйымдастырылды.
Айта кету керек, дөңгелек үстел жұмысына Дүниежүзілік банк, Халықаралық валюта қоры және Еуропалық қайта құру және даму банкінің жоғары басшылығы қатысты.
ҚР Президент кеңесшісі - Агенттік басшысы Әсет Ерғалиев Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан реформалар туралы баяндама жасады. Ол Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың жаңа ел құруға бағытталған саяси ерік-жігерін ерекше атап өтті. Оның негізгі қағидаттары – Әділеттілік, Заң және Тәртіп.
Осы бағытта ол заманауи сын-қатерлерге жүйелі жауап болып табылатын кешенді конституциялық реформаларды жан-жақты таныстырды. Олардың қатарында технологиялардың, әсіресе жасанды интеллектінің қарқынды дамуы, жаһандық экономиканың терең трансформациясы және халықаралық қаржы ұйымдарымен өзара іс-қимыл мәселелері бар.
Тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз етуге және бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталған реформаларға ерекше назар аударылды.
Атап айтқанда, инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасалып жатқаны атап өтілді. Ынталандыру шараларының пакеті қарастырылған, экономикалық маңызы бар жобалар жеке қаралатын Инвестициялық штаб құрылған. Көші-қон саясаты түбегейлі қайта қаралуда. Ол елде қолайлы болу жағдайларын қалыптастыруға бағытталған.
Негізгі екпін заң үстемдігін қамтамасыз етуге және бизнес үшін әділ, тұрақты әрі түсінікті «ойын ережелерін» қалыптастыруға бағытталған шараларға жасалды.
Әсет Ерғалиев экономиканы либерализациялау шараларына да жеке тоқталды. Олар бәсекелестікті дамытуға, соның ішінде мемлекеттің үлесін қысқарту арқылы, сондай-ақ әкімшілік кедергілерді азайту және реттеуді жеңілдету арқылы бизнес жүргізу жағдайларын жақсартуға бағытталған.
Бұл бағытта Қазақстан цифрлық құралдар мен жасанды интеллект технологияларын белсенді қолданып отырда. Бірегей ақпараттық жүйе әзірленіп, оны енгізу артық реттеуді жойып, бизнес жүргізу тиімділігін арттырады.
Сондай-ақ цифрлық қаржы құралдарын дамытуға, соның ішінде цифрлық теңгені енгізуге және ақша-несие саясатын жетілдіруге назар аударылды. Бұл құралдардың қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттырудағы рөлі атап өтілді.
Сөзін қорытындылай келе, Әсет Ерғалиев Қазақстан кешенді трансформация жүргізіп жатқанын, оның аясында халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастық негізгі бағыттардың бірі екенін ерекше атап өтті.
Өз кезегінде, дөңгелек үстел қатысушылары жүргізіліп жатқан өзгерістердің жүйелі сипатын атап өтіп, реформалардың сапасына назар аударды. Бұл реформалар сенімді нығайтып, ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге ықпал етеді.
Еске сала кетейік, биылғы жылдың қаңтар айында Әсет Ерғалиев халықаралық қаржы ұйымдарымен байланыс жөніндегі ұлттық үйлестіруші болып тағайындалды.
Өткен тоқсанда бұл бағыттағы жұмыстың жанданғанын байқауға болады. Атап айтқанда, Парламент Серіктестік жөніндегі негіздемелік келісімді ратификациялады, 2026–2031 жылдарға арналған Елдік серіктестік стратегиясы бойынша консультациялар өткізілді, сондай-ақ инвестициялық бастамаларды ілгерілету және уақтылы іске асыруға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қойылды.
Осындай дөңгелек үстелді Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк тобының Көктемгі кездесулері алаңында өткізу елге өзінің реформалар күн тәртібін ішкі үдерістен халықаралық деңгейде мойындалған және қолдау тапқан бағытқа айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл жай ғана таныстырылым емес, сенім қалыптастыратын, беделді арттыратын және инвестициялар мен серіктестіктерге, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарының құралдарына тікелей қол жеткізуді қамтамасыз ететін қуатты сигнал. Бұл елдің өзін жаһандық экономикада болжамды әрі жауапты қатысушы ретінде бекітуімен түсіндіріледі, ал реформалар тек сыртқы мойындауға ие болып қана қоймай, тұрақты экономикалық өсімге нақты серпін береді.
Осыған дейін Қазақстанның Дүниежүзілік банкке тұрақты экономикалық өсу жөніндегі конференция өткізуді ұсынғаны туралы жаздық.