Қазақстанның үш командасы 2026 жылғы Азия ойындарында 1/8 финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Санья қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жағажайдағы Азия ойындары аясында жағажай волейболынан топтық кезеңнің бәсекелері аяқталды. Алдын ала кезең нәтижелері бойынша Қазақстанның үш командасы 1/8 финалға жолдама алды.
25 сәуірде Дмитрий Яковлев пен Абдулмажид Мохаммад Моңғолия құрамасын 2:0 есебімен жеңді. F тобында қазақстандықтар екінші орынға ие болып, плей-офф кезеңіне шықты. Олар 1/4 финалға өту үшін Оман құрамасындағы Саид Али Аль Джалабуби мен Зухран Сулайман Аль Хашимимен кездеседі.
Әйелдер арасында Екатерина Рюхова мен Кристина Каримова бүгін Филиппин құрамасына есе жіберді. Дегенмен, H тобында екінші орын алып, 1/8 финалға жолдама алды. Келесі кезеңде олар филиппиндік Харл Прогелла мен Шанин Пагарамен ойнайды.
Сергей Богату мен Кирилл Гурин барлық матчтарын жеңіспен аяқтап, H тобының көшбасшысы атанды. Плей-оффтағы алғашқы қарсыластары – ливандық Хади Эль Чабиб пен Джад Аби Карам.
Лаура Қабылбекова мен Надежда Иванченко жұбы бүгін Филиппин құрамасынан жеңіліп, G тобында үшінші орынға ие болды және жарысты аяқтады.
1/8 финал матчтары 26 сәуірде өтеді. Қазақстан құрамаларының келесі ойындары осы күні ұйымдастырылады.
Айта кетейік, осыған дейін Жағажайдағы Азиада ойындарында Су добынан Қазақстан ерлер құрамасы Таиландтан басым түскен еді.