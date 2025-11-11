00:48, 11 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстанның үстел теннисінен ерлер құрамасы Ислам ойындарының чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның үстел теннисінен ерлер құрамасы VI Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын жүлдесін жеңіп алды.
Финалда қазақстандық спортшылар Иран құрамасымен кездесіп, 8:1 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Ұлттық құраманың сапында:
- Алан Құрманғалиев,
- Айдос Кенжегұлов,
- Кирилл Герасименко өнер көрсетті.
Бұл жеңіс Қазақстанның үстел теннисі тарихындағы маңызды жетістіктердің бірі болып саналады.
