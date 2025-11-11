KZ
    00:48, 11 Қараша 2025

    Қазақстанның үстел теннисінен ерлер құрамасы Ислам ойындарының чемпионы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның үстел теннисінен ерлер құрамасы VI Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын жүлдесін жеңіп алды.

    а
    Фото: ҰОК

    Финалда қазақстандық спортшылар Иран құрамасымен кездесіп, 8:1 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетті.

    Ұлттық құраманың сапында:

    • Алан Құрманғалиев,
    • Айдос Кенжегұлов,
    • Кирилл Герасименко өнер көрсетті.

    Бұл жеңіс Қазақстанның үстел теннисі тарихындағы маңызды жетістіктердің бірі болып саналады.

    Айта кетейік, қазақстандық екі теннисші Францияда негізгі жарысқа жолдама алды.

