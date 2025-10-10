Қазақстанның жаңа төлқұжатының дизайны әзірленіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл ақпан айынан бастап Қазақстан Республикасы азаматының жаңа төлқұжатының дизайнын әзірлеу жұмыстары басталды.
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің айтуынша, жобаны жасауға Ұлттық банктің жетекші дизайнерлері мен Банкнот фабрикасының сарапшылары тартылған. Қазіргі таңда құжаттың көркемдік безендірілуіне қатысты негізгі тұжырымдамалық тәсілдер қалыптастырылды. Әзірлеу барысында халықаралық стандарттар мен қазіргі заманғы үрдістер ескеріліп отыр. Минималистік стиль, визалық беттердегі фондық суреттер және қолдан жасаудан қорғайтын жаңа элементтер енгізіледі.
Қазақстанның бірегей болмысын, ұлттық бірегейлігін, мәдени көптүрлілігін және елдің көрікті нысандарын бейнелейтін тұжырымдамалық жоба дайындалған. Оның таныстырылымы алдағы уақытта өтеді.
Келесі кезеңде төлқұжаттың сигналдық (сынақ) үлгісі дайындалмақ. Басып шығару және қорғаныс технологияларын енгізудің көпсатылы үдерісін ескерсек, бұл жұмысқа бірнеше ай қажет болады.
— Қолданыстағы төлқұжат үлгісі 17 жылдан бері пайдаланылып келеді. Жаңа дизайнның енгізілуі жаппай ауыстыруды қажет етпейді. Жаңа үлгідегі құжаттар бұрынғы төлқұжаттың жарамдылық мерзімі аяқталған кезде, бүлінген жағдайда немесе азаматтың қалауы бойынша ғана беріледі. Рәсімдеу құны өзгеріссіз қалады. Бүгін Банкнот фабрикасы мамандарымен бірге жаңа үлгідегі төлқұжаттың цифрлық макеті мен өндірістік кезеңіне қатысты техникалық мәселелерді талқыладық, — деді Ерлан Қарин Instagram парақшасында.
Айта кетейік, биыл шілде айынан бастап қазақстандықтарға қосымша қорғаныс деңгейімен жабдықталған жаңа үлгідегі төлқұжаттар беріліп жатыр.