    11:48, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    «ҚазАтомӨнеркәсіптің» бюджетке төлейтін пайдалы қазба салығы былтырғыдан 2 еседей көбейген

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАтомӨнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов «Самұрық-Қазына» қорының қоғамдық кеңес отырысында биыл ұлттық атом компаниясы бюджетке 800 млрд теңгедей салық төлейтінін айтты.

    Қазатомөнеркәсіп
    Фото: ҚазАтомӨнеркәсіп

    - 9 айдың қорытындысы бойынша бюджетке төленген пайдалы қазба игеру салығының мөлшері 165 млрд теңге болды. Жыл қорытындысы бойынша 230 млрд теңге болады деген болжам бар. Бұл былтырғыдан 2 еседей көп, сәл жетпейді, - деді компания басшысы

    Сондай-ақ ол кәсіпорынның жалпы жылдық салық жүктемесін атады.

    - Бұл – корпоративтік табыс салығы мен әлеуметтік салықтардың сыртындағы салық. Тіпті қосылған құн салығы да бар. Жалпы холдингке түсетін салық жүктемесі 2025 жылы 800 млрд теңгедей болады, - деді Мейіржан Юсупов.

    Еске салсақ, күз басында «ҚазАтомӨнеркәсіп» жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі сотқа жолданған болатын. 

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
