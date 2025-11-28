«ҚазАтомӨнеркәсіптің» бюджетке төлейтін пайдалы қазба салығы былтырғыдан 2 еседей көбейген
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАтомӨнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов «Самұрық-Қазына» қорының қоғамдық кеңес отырысында биыл ұлттық атом компаниясы бюджетке 800 млрд теңгедей салық төлейтінін айтты.
- 9 айдың қорытындысы бойынша бюджетке төленген пайдалы қазба игеру салығының мөлшері 165 млрд теңге болды. Жыл қорытындысы бойынша 230 млрд теңге болады деген болжам бар. Бұл былтырғыдан 2 еседей көп, сәл жетпейді, - деді компания басшысы
Сондай-ақ ол кәсіпорынның жалпы жылдық салық жүктемесін атады.
- Бұл – корпоративтік табыс салығы мен әлеуметтік салықтардың сыртындағы салық. Тіпті қосылған құн салығы да бар. Жалпы холдингке түсетін салық жүктемесі 2025 жылы 800 млрд теңгедей болады, - деді Мейіржан Юсупов.
Еске салсақ, күз басында «ҚазАтомӨнеркәсіп» жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі сотқа жолданған болатын.