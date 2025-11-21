08:36, 21 Қараша 2025 | GMT +5
ҚазАвтоЖол төрт облыстың жолдарында туындауы мүмкін қауіп туралы ескертті
АСТАНА. KAZINFORM - «ҚазАвтоЖол» компаниясы жүргізушілерге еліміздің төрт облысындағы жолдарда туындауы ықтимал қауіп туралы ескертті.
- 2025 жылғы 21 қарашада Қарағанды, ШҚО, Абай және Павлодар облыстарының кей жерлерінде қар аралас жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, - делінген хабарламада.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, осыған дейін «Қазгидромет» еліміздің бірқатар өңірінде күн райына байланысты ескерту жасады.