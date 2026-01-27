Қазғарыш 2026 жылды Байқоңырға сапарлау жылы деп жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Ғарыш жақындап келеді: Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Аэроғарыш комитеті Байқоңырдың туристік бағдарламасын ұсынды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Байқоңырда алғаш рет нақты өкілеттігі бар ресми келушілер орталығы құрылып жатыр. Келушілер орталығы Байқоңыр қаласының кіреберісіндегі Төретам кентінде орналасады. Мұнда туристер, мектеп оқушылары және шетелдік делегациялар «бір терезе» қағидаты бойынша ғарыш нысанына кіруге рұқсат ала алып, бағыттарды, бағдарлар, экскурсияларды және саяхат қауіпсіздігін талқылай алады.
Балаларға арналған ғарыш туризміне көп көңіл бөлініп жатыр. Болашақ инженерлер мен ғалымдар буынын қалыптастыру үшін Байқоңыр қаласында ғарыш лагері ашылады, онда балалар ғарыш кемесінде тікелей зымыран модельдеуді, космонавтика тарихын және инженерлік технологияларды үйренеді.
Демалыс күндері тур да ұсынылады, бұл ғарыш айлағына Қазақстандағы кез келген басқа туристік қаласына сияқты баруды жеңілдетеді.
Қазғарыштың жаңа туристік бағдарламасы Байқоңыр ғарыш айлағына өту жүйесін жеңілдетеді, сайып келгенде ғарыш кешеніне кіру құны төмендейді.
– Байқоңыр көпшілікке ғылым, тарих және болашақ аумағы ретінде ашылып жатыр. Байқоңыр – Қазақстанға қалған мұра. Ал біздің міндетіміз – оны болашақ ұрпақ үшін сақтау және дамыту, - делінген Қазғарыш баспасөз қызметінің хабарламасында.
Белгілі болғандай, Байқоңырдағы Гагарин ұшыру алаңында адамның ғарышқа алғашқы ұшуының 65 жылдығына орай мұражай ашу жоспарланып отыр. Сондай-ақ қазіргі уақытта «Бәйтерек» бағдарламасы бойынша 2026 жылдың наурыз айының соңына жоспарланған «Союз-5» («Сұңқар») зымыран тасығышының тарихи ұшырылуына өтінім қабылдау басталып жатыр.