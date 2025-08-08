KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:54, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    «Қазгидромет» алдағы үш күннің айы райы болжамын жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК-сы алдағы үш күннің ауа райы болжамын жариялады.

    лето, погода, природа, цветы, тюльпаны, ботанический сад, парк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Кәсіпорынның деректеріне қарағанда, алдағы үш күнде атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде күн құбылмалы болады.

    Елдің басым бөлігінде найзағай ойнап жаңбыр жауады, солтүстік-батыста, шығыста және республиканың орталығында қатты жаңбыр, бұршақ жаууы мүмкін. Тек еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күн жауын-шашынсыз, ыстық болады. Республика бойынша жел күшейіп, солтүстік-батыста, солтүстікте, орталықта және шығыста түнгі және таңғы уақыттарда тұман түседі.

    Оңтүстік өңірлерде аптап ыстық – 36-41 градусқа дейін, ал оңтүстік-шығыста 32-39 градусқа дейін болады. Батыс Қазақстанда ауа температурасы төмендефді: түнде 12-23 градус, күндіз 25-37 градус жылы. Қалған аумақта ауа температурасының біртіндеп көтерілуі болжанады.

    Осыған дейін соңғы айлардағы ең қуатты геомагниттік дауыл жақындап келе жатқаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Аптап ыстық Найзағай Қазгидромет Ауа райы
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
