Қазгидромет алдағы үш күннің күн райы болжамын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM - Алдағы күндері Қазақстанның батыс өңірлеріне орталығы Самара қаласының үстінде орналасқан циклон әсер етеді. Циклон жаңбыр, кей уақыттарда қатты жаңбыр жауып, ауа температурасының төмендеуіне себеп болады, деп хабарлайды Қазгидромет.
Республиканың қалған аумағында күн жаздағыдай жылы болады. Елдің солтүстігінде, орталығында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығыс бөлігіндегі таулы аудандарда атмосфералық ағынардың өтуіне байланысты өткінші жаңбыр жауады. Тек еліміздің шығысында антициклон жотасы әсерінен жауын-шашынсыз, ашық ауа райы сақталады.
Батыс өңірлерде ауа температурасының түнде +12…+21°С-тан +7…+16°С-қа дейін, күндіз +15…+25°С-тан +13…+23°С-қа дейін төмендеуі күтіледі.
Солтүстік-батыста түнгі температура +13…+20°С-тан +5…+15°С-қа дейін, күндіз +20…+30°С-тан +15…+25°С-қа дейін төмендейді.
Осыған дейін Атырау тұрғындарының қаланы жайлаған өткір иіске шағымданғаны туралы жаздық.