Қазгидромет еліміздің бірқатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасады
АСТАНА. KAZINFORM - «Қазгидромет» РМК-сы 2 мамыр күні еліміздің бірқатар өңірінде күн райының қолайсыз болу ықтималдығына байланысты ескерту жариялады.
Астанада түнде аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел батыстан соғып, екпіні 15–20 м/с дейін жетеді.
Алматыда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы ықтимал. Оңтүстік-батыс желі соғып, екпіні 15 м/с.
Шымкентте таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел солтүстік-батыстан соғып, кейін солтүстік-шығысқа ауысады, екпіні 15–20 м/с.
Абай облысында күндіз батыс пен солтүстікте жаңбыр жауып, найзағай болады. Кей жерлерде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Жел 15–20 м/с дейін күшейеді.
Алматы облысында таулы және жекелеген аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел 15–20 м/с дейін күшейеді.
Атырау облысындакүндіз солтүстік пен батыста жаңбыр, найзағай. Желдің бағыты ауысып, екпіні 15–20 м/с болады.
Ақтөбе облысында солтүстік-батыста аздаған жаңбыр, найзағай. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыста -2°С дейін үсік жүреді. Оңтүстікте өрт қаупі жоғары.
Ақмола облысында түнде солтүстік пен шығыста жаңбыр, найзағай. Кей жерлерде -1°С дейін үсік болады. Жел 15–20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысында жел бағыты өзгеріп, екпіні 15–20 м/с дейін күшейеді. Батыс аумақта өрт қаупі жоғары.
Батыс Қазақстан облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде және таңертең тұман. Кей жерлерде -1°С дейін үсік.
Жамбыл облысында кей аудандарда нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ және күшті жел болуы ықтимал. Желдің екпіні 23 м/с дейін жетеді.
Жетісу облысында таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай. Кей жерлерде жел екпіні 25 м/с дейін күшейеді. Оңтүстікте өрт қаупі өте жоғары.
Қарағанды облысында жел 15–20 м/с дейін күшейеді. Кей жерлерде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Қостанай облысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Кей жерлерде тұман. Түнде -2°С дейін үсік жүреді.
Қызылорда облысында кей аумақтарда жаңбыр мен найзағай. Өрт қаупі жоғары.
Маңғыстау облысында күндіз шаңды дауыл тұрады. Жел 15–20 м/с дейін күшейеді.
Павлодар облысында нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болуы мүмкін. Жел 23 м/с дейін күшейеді.
Солтүстік Қазақстан облысында найзағай, дауылды жел, бұршақ күтіледі. Жел 28 м/с дейін жетеді. Кей жерлерде -2°С үсік.
Түркістан облысы таулы аймақтарда нөсер жаңбыр, бұршақ, күшті жел күтіледі. Кей жерлерде қатты жауын болуы мүмкін.
Ұлытау облысынад жел 15 м/с дейін күшейеді. Кей аумақтарда өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Қазгидромет мамандары тұрғындарды ауа райының күрт өзгерісіне байланысты сақ болуға және қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
Осыған дейін ТЖМ табиғатта және су жағасында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырған болатын.