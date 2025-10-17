Kazinform агенттігі Қытай қазақтарын ақпаратпен қамтып отыр
ҚҰЛЖА. KAZINFORM — Қытайдың Іле Қазақ автономиялы облысының Қазақстанмен тарихи әрі мәдени, экономикалық байланысы терең. Қазір осында 47 ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүріп жатқанын байқадық. Осы орайда бұл өңірдегі Сыртқы істер кеңсесінің қызметкері Гүлнұр Кенжебекқызы Kazinform агенттігіне жергілікті жастардың мүмкіндігі, қазақ тілін қолдау іс-шараларына қатысты баяндап берді.
Құлжадағы жастардың жағдайы
Мұндағы жастардың көбі Бейжіңде немесе Шанхайда жоғары білім алуға тырысады. Сонымен қатар, Қазақстанның университеттеріне де оқуға түсіп жатқандар баршылық. Кейінгі жылдары Қазақстаннан Шыңжаңдағы оқу орындарына түсіп жатқандар көбейген.
- Турист ретінде Алматыда екі рет болдым, енді Астанаға бару жоспарда бар. Құлжадағы қазақтар Қазақстанға сауда жасауға немесе білім алуға барып жатыр. Бұған кейінгі жылдары ашылып жатқан әуе рейстері жақсы әсер етіп отыр, - дейді Гүлнұр Кенжебекқызы. - Өзім Құлжаға жақын ауылдардың бірінде дүниеге келдім. Отбасымыздың негізгі уақыты жайлауда өтетін. Осындағы бағдарлама аясында 2012 жылы Бейжіңге оқуға түсіп, 6 жыл білім алып, Шанхайда үш жыл жұмыс істедім. Ал Құлжада кейінгі екі жыл қатарынан мемлекеттік қызметте жүрмін. Бізде ақысыз негізде білім алуға мүмкіндік бар. Бәріне тең мүмкіндік жасалған. Сондықтан оқуды аяқтағаннан кейін, туған жеріме келіп, қызмет етуді жөн санадым. Құлжада ата-анам мен екі ағам тұрып жатыр. Туыстардың барлығы осы өңірде.
Гүлнұр Кенжебекқызы жақында осында өзінің баспанасын алған. Күш-жігерін бұл өңірді дамытуға жұмсап, жергілікті тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуды өзінің басты мақсаты етіп алған.
– Құлжада жақсы өмір сүру үшін барлық жағдай жасалған. Қалада қауіпсіздік жүйесі қамтамасыз етіліп, көлік жүйесі жақсы дамып келеді, - деді ол.
Оның сөзіне қарағанда, өңірдегі жастардың орташа айлық табысы 5 мың юань шамасында. Ең аз дегенде, 3-4 мың юань жалақысы бар жұмысқа орналасуға болады. Ал зейнетақы сомасы 4 мың юаньнен жоғары.
- Бізде мемлекеттік қызметте дәрежеңе қарайды. Осы орайда, орташа есеппен орта буындағы қызметкерлерде 5-7 мың юань айлық болса, бастықтарда 10 мыңнан асуы мүмкін, - деді ол.
Қазақстаннан туристер көп келе ме?
- Біз көбіне Қазақстаннан мемлекеттік қызметпен келген меймандарды қарсы аламыз. Олар сауда, мәдени ынтымақтастық саласында келіссөз жүргізеді. Бұдан бөлек, турист ретінде сапарлап, осындағы тарихи нысандармен танысуға келетіндер аз емес.
Бізде 11 аудан бар. Сондықтан табиғаты тамаша жайлауларға баруға кеңес берер едім. Нарат жайлауында жылдың кез келген мезгілі ерекше. Нылқы ауданындағы жайлаулар көркі көз арбайтын әсем табиғатымен жұртқа танымал. Бұл алқапта ара шаруашылығы жақсы дамыған, - деді Гүлнұр Кенжебекқызы.
Бұл жақта тұлпарларымен атағы шыққан Моңғолкүредегі жылқы өсіру шаруашылығының тамыры тереңде. Іле тұқымын өсіретін бұл ауданда мыңдаған жылқы бар. Қытай ауыл шаруашылығы министрлігі 2003 жылы Моңғолкүре ауданына «Қытайдың тұлпар мекені» деген атақ берген.
- Мұнымен қоса, Қазақстаннан сапарлап келгендер Қорғас бекетіне барады. Қазір сол жерде сауда қызып тұр, - дейді.
Тұрғындар Қазақстан туралы ақпаратты қайдан алады?
Іле Қазақ автономиялы облысының халқы Қазақстанға қатысты ақпаратты көбіне интернеттен, әлеуметтік желіден алады.
- Жалпы, төте жазу әліпбиі кеңінен қолданылады. Аға буын осы әліпбиді жақсы меңгерген. Kazinform агенттігінің төте жазу редакциясы жариялаған ақпарат пен танымдық мақаланы осы өңірдегі қазақтар көп оқиды. Қазақ отбасылары тек қазақша сөйлейді. Балаларға да өз тілімізді, дәстүрімізді үйретуге назар аударылған. Жергілікті тұрғындар Наурызды ерекше атап өтеді, - дейді Г. Кенжебекқызы.
Сонымен қатар жастар жағы мәліметті әлеуметтік желіден оқып алады екен.
Оның сөзіне қарағанда, мемлекеттік қызметте негізінен қытай тілінде ақпарат алмасу жүреді. Осы орайда, өңірдегі өзге ұлт өкілдері тілдерін ұмытпас үшін тиісті қолдау жасалып отыр.
- Осында біраз ұлт өкілі тұрып жатыр. Бір-бірімізге тең қараймыз. Басшылық лауазымдағы қазақтар аз емес, - дейді Сыртқы істер кеңсесінің қызметкері.
