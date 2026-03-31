    14:25, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    ҚазМұнайГаз 80 технологиялық жобаны жүзеге асырып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ жалпы қаржыландыру көлемі 17,3 млрд теңге ғылыми-зерттеу жобалары кешенін жүзеге асырып жатыр. Бұл туралы Үкімет отырысында компания басқарма төрағасы Асхат Хасенов мәлім етті.

    "ҚазМұнайГаз"
    Фото: "ҚазМұнайГаз" баспасөз қызметі

    Оның айтуынша, аталған кешен 80 технологиялық міндетті қамтиды және тек компанияның емес, тұтастай саланың негізгі әрі жүйелі сын-қатерлерін шешуге бағытталған.

    – Қорларды ұлғайту, мұнай өндіру тиімділігін арттыру, сондай-ақ көмірсутектерді терең өңдеу мақсатында өндірістік тізбектің барлық кезеңінде жаңа технологиялар тұрақты түрде іздестіріліп, енгізіліп жатыр, – деді ол.

    Сонымен қатар Асхат Хасенов жобаларды іске асыруға еліміздің жетекші жоғары оқу орындары тартылғанын атап өтті. Бұл, оның сөзінше, мұнай-газ саласындағы ғылыми әлеует пен өндірістік қажеттіліктерді тиімді ұштастыруға мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, Үкімет басшысы Олжас Бектенов «ҚазМұнайГаз» басшысына отандық технологияға көбірек қаржы жұмсауды тапсырған еді.

    Тастан Тоянов
    Соңғы жаңалықтар