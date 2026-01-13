ҚазМұнайГаз КҚК терминалындағы танкерге жасалған шабуылға қатысты пікір білдірді
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» АҚ өкілдері Каспий құбыр консорциумының терминалындағы танкермен болған оқиғаға қатысты ақпараттық хабарлама таратты.
Компания мәліметтеріне қарағанда, MATILDA кемесін «Қазақтеңізкөлікфлоты» Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» ЖШС (ҚМГ-ның еншілес ұйымы) жалға алған.
Каспий Құбыр консорциумының терминалында тұрған танкерге Қазақстан мұнайын тиеу жұмыстары 2026 жылғы 18 қаңтарға жоспарланған.
- 13 қаңтарда танкерге ұшқышсыз ұшатын аппараттар шабуыл жасады. Шабуыл салдарынан жарылыс болды, бірақ өрт шықпады. Экипаж арасында зардап шеккендер жоқ. Алдын ала бағалау бойынша танкер теңізде жүзуге жарамды, бірінші тексеру кезінде кеме құрылымының айтарлықтай зақымдану белгілері анықталмады. Залал көлемін бағалау жүріп жатыр, -делінген хабарламада.
Осыған дейін Энергетика министрлігі Каспий құбыр консорциумы (КҚК) инфрақұрылымына жасалған дрондық шабуылдардан кейін Қашаған кен орнынан өндірілетін мұнайдың экспорттық бағыттарын қайта қарауға кіріскені туралы жаздық.