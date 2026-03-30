    13:36, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    «Қазпошта» ауылдағы бос ғимараттарды әлеуметтік нысандарға беруді пысықтап жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазпошта» АҚ пошта бөлімшелерінің алаңдарын тиімді пайдалану бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасып жатыр. Бұл туралы Премьер-Министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында мәлім етті.

    Үкімет басшысының айтуынша, аталған жұмыс аясында ауылдық елді мекендердегі бос тұрған үй-жайларды әлеуметтік маңызы бар нысандарға жеңілдікті шарттармен беру тетіктері қарастырылып жатыр.

    – Пошта бөлімшелерінің пайдаланылмай тұрған алаңдарын беру үшін жеке бағдарлама әзірлеу қажеттілігі жоқ. Себебі бұл бағыттағы жұмыстар «Қазпошта» АҚ тарапынан өз құзыреті шеңберінде дербес жүзеге асырылуда, – деді Олжас Бектенов.

    Сонымен қатар мерзімді баспа басылымдарын жеткізуді субсидиялау функциясын Мәдениет және ақпарат министрлігіне беру мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ.

    – «Масс-медиа туралы» заңға сәйкес, баспа бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекеттік қолдау мемлекеттік емес БАҚ-қа гранттар беру және мемлекеттік ақпараттық тапсырыс тетіктері арқылы іске асырылады, – делінген құжатта.

    Бұған дейін ауылдық пошта қызметін субсидиялауға 500 млн теңге бөлінетінін жазғанбыз.

