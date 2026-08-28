Қазіргі заман құр уәденің, жалған сөз бен жалаң ұранның уақыты емес — Президент
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай сайлауына шетел азаматтарының қызығушылығы өте жоғары болды. Бұл туралы бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясын ашқан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
— Азаматтар елімізде жүзеге асып жатқан ауқымды өзгерістерді жаппай қолдауда. Мұны Құрылтай сайлауы айқын аңғартты. Осы науқанға азаматтарымыздың 74 пайыздан астамы қатысып, дауыс берді. Халқымыз ел тағдырына әсер ететін тарихи таңдауын жасады. Жұртымыз бұл іске зор жауапкершілікпен қарап, қоғамымыздың ауызбіршілігін паш етті. Осылайша, ел бірлігінің мызғымас тірегіне айналған «Әралуан пікір — біртұтас ұлт» қағидаты нақты жүзеге асты, — деді Президент.
Мемлекет басшысының атап өтуінше, Құрылтай сайлауына шетел азаматтарының қызығушылығы өте жоғары болды.
Қазақстанға беделді халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттен 800-ге жуық байқаушы келді. Бұл — ұлттық парламентаризм тарихындағы ең жоғары көрсеткіш.
— Сайлау ашық әрі әділ өтті, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бүгінде азаматтарымыз саясатқа оң көзбен қарап, қоғамдық істерге белсене араласатын болды. Бұл — жақсы үрдіс. Мұны жұртшылықтың депутаттарға қоятын талабы әрдайым жоғары болады деп түсінген жөн. Қазіргі заман құр уәденің, жалған сөз бен жалаң ұранның уақыты емес. Біздің қоғам кемелдене бастады. Ел ішінде кәсіби Парламентке деген сұраныс артқанын көріп отырмыз. Құрылтайға білікті мамандардың келуі — осының айқын дәлелі. Әрине, бәсекенің аты — бәсеке. Біреу ұтады, біреу ұтылады. Алайда елімізде өз пікірін білдіруге, өз көзқарасын айтуға неше түрлі тетік бар. Заңымызға сай келетін түрлі мардымды пікірлер, ұсыныстар неғұрлым көп айтылса, елімізге де соғұрлым тиімді болады, нақты пайдасы тиеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясы өтіп жатыр.