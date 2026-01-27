KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:49, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазтелерадио жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізілетінін хабарлады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазтелерадио ұлттық спутниктік, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадиохабар тарату жабдықтарында, сондай-ақ деректерді беру желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізілетінін хабарлады.

    Алматыдағы телерадио мұнарасы
    Фото: Алматы әкімдігі

    Компания мәліметінше, жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес 2026 жылғы 28 қаңтарда Астана уақыты бойынша сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі.

    - Профилактикалық жұмыстарды жүргізу барысында «OTAU TV» спутниктік теледидары, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадиохабар тарату, сондай-ақ деректерді беру және телефония қызметтерін көрсету кезінде уақытша үзілістер болуы мүмкін, - делінген ақпаратта.

    «Қазтелерадио» АҚ туындауы ықтимал уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, көрермендер мен пайдаланушылардың түсіністік танытқаны үшін алғыс білдірді.

    Айта кетейік, Бейжіңдегі қазақ радиосы хабар таратқанына 54 жыл толды.

    Тегтер:
    Радио Телеарна Қоғам
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар