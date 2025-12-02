KZ
    12:21, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Қазцинкті» Шахмұрат Мүтәліптің сатып алатыны рас па — министр жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев «Қазцинк» және «Қазақмыс» компанияларының иесі ауысатыны туралы мәліметтерге пікір білдірді. 

    Ерсайын Нағаспаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Швейцарияның Glencore Plc компаниясына тиесілі «Қазцинк» акцияларының 70 пайызын қазақстандық құрылыс магнаты Шахмұрат Мүтәліп сатып алғысы келеді деген ақпарат тарады. Сондай-ақ, Qazaq Stroy компаниясының иесі Нұрлан Артықбаев та «Қазақмысты» сатып алу үшін келіссөз жүргізіп жатқаны айтылды. Осыдан хабарыңыз бар ма, ведомствоға өтініш түсті ме, — деп сұрады журналист.

    Министр ресми өтініш түспегендіктен нақты ақпарат бере алмайтынын айтты.

    — Мен ол ақпаратты телеграмм-арналардың бірінен көрдім. Бізде регламент бар. Сол регламент бойынша компания акцияларын ауыстыру үшін министрліктің арнайы рұқсаты қажет. Бізде ведомствоаралық комиссия жұмыс істейді. 1 желтоқсандағы жағдай бойынша бізге ашқандай өтініш түскен жоқ. «Қазцинк» туралы да, «Қазақмыс» туралы да ешқандай өтініш түскен жоқ. Бірақ өтініш түссе өздеріңізге қосымша ақпарат береміз. Әзірге ондай ақпарат жоқ, — деді Ерсайын Нағаспаев.

    Бұған дейін ШҚО әкімі Нұрымбет Сақтағанов өңірдің экономикасы «Қазцинкке» 70 пайыз деңгейінде тәуелді күйге түскенін айтқан болатын

    Үкімет Ерсайын Нағаспаев Қазақмыс Қазцинк ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Акционер
