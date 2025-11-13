Келер жылы Қосшыда жаңа электр энергиясы станциясы салынады
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Қосшы қаласында жаңа электр энергиясы станциясының құрылысы басталады. Бұл туралы Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов мәлім етті.
— Биыл 165 шақырымды құрайтын алты электр желісі жобасы іске қосылады. Оның қатарында Қараөткел, Ақмол, Қаражар, Жалтыркөл, Жібек жолы ауылы және Қосшы қаласы бар. Электр желілері тапшылықты жоюға мүмкіндік береді және елорда маңындағы 30 мыңнан астам тұрғынды үздіксіз жарықпен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар Қосшы қаласында электр энергиясы тапшылығын шешу үшін үш қосалқы станцияның жобалау жұмыстары аяқталуға жақын, оның ішінде «Северная» және «Гарден Виладж» жаңғыртылады және «Жаннат» жаңа электр станциясы, оның құрылысы 2026 жылы басталады, — деді Марат Ахметжанов орталық коммуникациялар қызметі алаңында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті туралы есеп бере тұрып.
Облыс әкімінің мәлімдеуінше, қосалқы станциялар 9 шағын ауданды электрмен тұрақты қамтамасыз етеді.
— Сонымен қатар келесі жылы Көкшетау қаласында екі қосалқы электр энергиясы станциясын салу жоспарланып отыр, — дейді ол.
Бұған дейін хабарлағанымыздай биыл 7 мыңнан астам ақмолалық тұрғын үй жағдайын жақсартты.
Биыл Ақмола облысының диқандары рекордтық көлемде астық жинады.
Айта кетейік, Ақмола облысында астықты терең өңдейтін алғашқы зауыт құрылысы басталды.