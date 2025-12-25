Келесі жылы елордада жүргізушісіз автомобиль пилоттық режимде іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM — Келесі жылы елорданың жаңа учаскелерінде жүргізушісіз автомобильді пилоттық режимде іске қосу жоспарланып отыр. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун айтты.
Бүгін Сенат отырысынан кейін БАҚ өкілдері вице-министрден еліміздің жүргізушісіз көлік режимін іске қосуға дайындығын сұраған еді.
— Қазір бұл тосынсыйды ашқым келіп отырған жоқ. Біз оны барынша толыққанда пилоттық іске қосқаннан кейін келесі жылға дайындап жатырмыз. Өздеріңіз де байқағандай, оны адамдар көлік жүргізіп үйренетін автоХҚО-лар аясында жасадық. Келесі жылы қаланың өзге учаскесінде жүргізушісіз автомобильді пилоттық режимде іске қосуды жоспарлап отырмыз, — деді Дмитрий Мун.
Бұған дейін вице-министр Instagram парақшасында Астанада жүргізушісіз автомобильдің қыс уақытында сынақ режимінде іске қосылғанын көрсеткен еді.
Айта кетелік Дохада жүргізушісі болмайтын такси іске қосылғаны туралы жазған едік.