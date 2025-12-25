KZ
    14:25, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Келесі жылы елордада жүргізушісіз автомобиль пилоттық режимде іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Келесі жылы елорданың жаңа учаскелерінде жүргізушісіз автомобильді пилоттық режимде іске қосу жоспарланып отыр. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун айтты. 

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бүгін Сенат отырысынан кейін БАҚ өкілдері вице-министрден еліміздің жүргізушісіз көлік режимін іске қосуға дайындығын сұраған еді.

    — Қазір бұл тосынсыйды ашқым келіп отырған жоқ. Біз оны барынша толыққанда пилоттық іске қосқаннан кейін келесі жылға дайындап жатырмыз. Өздеріңіз де байқағандай, оны адамдар көлік жүргізіп үйренетін автоХҚО-лар аясында жасадық. Келесі жылы қаланың өзге учаскесінде жүргізушісіз автомобильді пилоттық режимде іске қосуды жоспарлап отырмыз, — деді Дмитрий Мун.

    Бұған дейін вице-министр Instagram парақшасында Астанада жүргізушісіз автомобильдің қыс уақытында сынақ режимінде іске қосылғанын көрсеткен еді. 

    Айта кетелік Дохада жүргізушісі болмайтын такси іске қосылғаны туралы жазған едік

    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
