    17:10, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Келіні ұры болып шықты: түркістандық әйел өз үйінен 8,5 млн теңгенің алтынын қолды еткен

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында полиция қызметкерлері 8,5 миллион теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген пәтер ұрлығы дерегін дер кезінде анықтап, қылмыстың бетін ашты, деп хабарлайды Polisia.kz.

    а
    Фото: Polisia.kz

    Полиция мәліметінше, жергілікті тұрғын құқық қорғау органдарына арыздана отырып, өз үйінен алтын бұйымдары мен ақшасының ұрланғанын хабарлаған. Арыз түсе салысымен тәжірибелі жедел уәкілдерден арнайы топ құрылып, қажетті жедел-іздестіру іс-шаралары қолға алынған.

    Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде күдікті ретінде жәбірленушінің келіні анықталды. Тергеу деректеріне сәйкес, ол биыл мамыр айынан бері үйден түрлі көлемдегі алтын әшекейлер мен қолма-қол ақшаны жасырын түрде алып отырған.

    Жәбірленушіге келтірілген жалпы материалдық шығын 8 миллион 500 мың теңгені құрады. Күдікті ұрланған алтын бұйымдарды ломбардтарға өткізіп, түскен ақшаны құмар ойындарға жұмсағаны анықталды.

    Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, барлық мән-жай анықталуда.

    Айта кетейік, Жетісу облысында мал ұрлығына қатысы бар үш адам қамауға алынды.

