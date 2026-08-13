Кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз өндіруді кім бақылайтыны нақтыланды
АСТАНА. KAZINFORM — Кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз өндіруді енді жергілікті органдар бақылайды, деп хабарлайды Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің баспасөз қызметі.
Заңсыз өндіру жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы бұзып қана қоймай, сонымен қатар ұлттық табиғи ресурстарға тікелей зиян келтіреді.
Қазақстанда кең таралған пайдалы қазбаларды (КПҚ) заңсыз өндіру жағдайларын анықтаған кезде мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін нақты белгілеуге бағытталған заңнамалық түзетулер енгізілді.
Бұрын мұндай жағдайлар анықталған кезде келтірілген залалдың мөлшерін қай мемлекеттік орган анықтауы керек деген сұрақтар туындайтын. Іс жүзінде бұл өкілеттіктердің қайталануына әкелуі және әкімшілік істерді қарауды қиындатуы мүмкін.
Енді не өзгерді?
— 2026 жылғы 19 маусымдағы «ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 139-бабы түзетілді. Мұндай істерді қарау өкілеттігі енді минералды ресурс түріне байланысты нақты белгіленді: кең таралған пайдалы қазбалар үшін — жергілікті атқарушы органдар, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутектер үшін — ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, ал уран үшін — Атом энергиясы агенттігі, — делінген хабарламада.
Қоршаған ортаға келтірілген залалды және мүліктік залалды ажырата білу маңызды. Мемлекеттік жер қойнауы ресурстарын заңсыз пайдалану немесе өндіру нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залал, қоршаған ортаға келтірілген залалдың дәлелі болмаған жағдайда, мемлекетке келтірілген мүліктік залал болып саналады.
Бұл заңсыз өндіру мәселелерін жер қойнауы ресурстарының тиісті түрлерін бақылауға және басқаруға тікелей жауапты мемлекеттік органдар қарайтынын білдіреді. Жалпыға ортақ минералды ресурстар үшін мұндай мониторингті жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.
Бұл іс жүзінде нені білдіреді?
Жаңа тәртіп мемлекеттік органдар арасындағы функциялардың қайталануын жояды, құзырет мәселелеріндегі бұрынғы түсініксіздіктерді жояды, заңсыз өндіру жағдайларына жауап беру жылдамдығын жақсартады және залалды анықтау мен жауаптыларды жауапкершілікке тартудың біркелкі тәртібін қамтамасыз етеді. Бұл өзгерістер, әсіресе, жергілікті билік органдарының заңсыз минералды өндіруді қадағалауы үшін маңызды, себебі мұндай операцияларды тікелей бақылау жергілікті деңгейде жүзеге асырылады.
Өкілеттіктерді нақты бөлу тиімді мемлекеттік бақылау, жер қойнауы ресурстарын қорғау және оларды ұтымды пайдалану үшін өте маңызды.
Бұған дейін Қарағандыда заңсыз кен өндіріп, 2 млрд теңгеден аса шығын келтіргендерге үкім шыққанын жазғанбыз.