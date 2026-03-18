Кенияда 71 адам су тасқынының құрбаны болды
АСТАНА.KAZINFORM - Кенияда су тасқыны құрбаны 71 адамға жетті. Бұл туралы елдің Ұлттық полиция қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
— Найроби ең көп зардап шеккен аймақ болып отыр, мұнда 36 адам қайтыс болды, - делінген құжатта.
Сонымен қатар нөсер жаңбырдан туындаған су тасқыны 2,6 мыңға жуық отбасыны үйлерін тастап кетуге мәжбүр етті және инфрақұрылымның жаппай бұзылуына әкелді.
— Бүкіл ел бойынша іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, - деп толықтырды полиция.
Полиция азаматтарды өте сақ болуға және сергек болуға, сондай-ақ жаңартылған ақпараттарды мұқият қадағалап, мамандардың ұсыныстарын қатаң сақтауға шақырды.
Ауа райы қызметінің болжамы көрсеткендей, алдағы күндері жаңбыр жауады.
Кенияда 6 наурыздан бастап нөсер жаңбыр салдарынан су тасқыны болып жатыр. Жақын маңдағы Эфиопия да жаңбырдан қатты зардап шекті. Бұл елдің оңтүстігінде көшкін мен су тасқыны салдарынан кем дегенде 107 адам қаза тапты.
Айта кетейік, Бразилияда 23 ақпаннан бері толассыз жауған жаңбыр салдарынан болған су тасқыны кезінде қаза тапқандар саны 68 адамға жетті.