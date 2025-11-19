KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:21, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Кепілсіз тұтынушылық кредиттер 9 айда екі еседен астамға азайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 9 айда кепілді тұтынушылық кредиттер, оның ішінде автокредиттер 4,8 трлн теңгені құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова айтты.

    карта, кредит, несие
    Фото: pixabay.com

    - Биыл 9 айда экономикаға берілген кредиттер 14,6 пайызға ұлғайып, 38,7 трлн теңгені құрады. Бизнеске берілген кредиттер 12,1 пайызға өсіп, 14,7 трлн теңгеге жетті. Кепілсіз тұтынушылық кредиттер биыл 9 айда 12,7 пайызға дейін өсті. Өсу қарқыны өткен жылы 29,3 пайызға өсумен салыстырғанда екі еседен астам азайды, - деді Мәдина Әбілқасымова.

    Оның дерегінше, кепілді тұтынушылық кредиттер, оның ішінде автокредиттер биыл 9 айда 32,2 пайызға өсіп, 4,8 трлн теңгені құрады.

    - Ипотекалық кредиттер жыл басынан бері 10,4 пайызға өсті. Корпоративтік кредиттеу құрылымында шағын және орта бизнес кредиттері 44 пайыз, ірі бизнеске кредиттер 36 пайызды және дара кәсіпкерлерге кредиттер 20 пайызды құрайды, - деді агенттік төрағасы.

    Айта кетейік, Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметтің инфляцияны тежеу шараларын атады.

     

    Тегтер:
    Үкімет Нарық Экономика Үкімет отырысы Мәдина Әбілқасымова ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар