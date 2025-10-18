Кесек жейтіндердің ағзасына темір жетіспейді – нутрициолог
АСТАНА. KAZINFORM — Кесек жегісі келе беретін адамдардың ағзасына кальций жетіспейді деген ақпарат — миф. Бұл туралы нутрициолог маман хабарлады.
— Егер сіздің топыраққа, кесекке, борға немесе кальций глюконатқа әуестігіңіз болса, бұл сіздің ағзаңызда кальций жетіспеушілігін білдірмейді. Бұл миф. Мұндай белгілер сіздің ағзаңызға темір жетіспейтінін білдіреді. Егер ағзада жасырын анемия болатын болса, сіз осындай заттарға әуес боласыз. Егер ағзаңыздағы темір жетіспеушілікті толықтырар болсаңыз, кесек, топырақ сынды дүниелерге деген әуестігіңіз басылады, — дейді Аида Рахатова «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Дәрігер қазіргі уақытта дәрумен жетіспеушілігін табиғи өніммен толтыру қиын екенін айтады.
— Қазір біздің экологиялық жағдайымыз нашар. Соған байланысты өсіп жатқан алма сынды түрлі жеміс-жидектерді өсіру үшін нитраттарды пайдаланады. Сондықтан олардың құрамында түрлі пестицидтер болады. Оның бәрі өнімнің сапасына әсер етеді. Сондықтан ағзаға қажетті дәруменді мұндай өнімдер толық бере алады деп айта алмаймыз. Сол үшін сырттан дәрумендер қабылдау арқылы иммунитетті көтеруіміз керек, — дейді нутрициолог.
Еске сала кетейік, күннен қорғайтын кремді күнделікті қолдану D витамині мөлшеріне әсер етуі мүмкін.