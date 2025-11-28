Кешкі және түнгі уақытта жедел жәрдем шақыру тарифі өседі
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрінің «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізілмек. Құжат жобасы Ашық НҚА порталында жарияланды.
- Медициналық-санитарлық алғашық көмек ұйымдарының жұмыс уақытынан тыс шақыруларының 4 дәрежелі шұғыл жағдайларына кеткен шығындарды өтеу тарифтер бойынша төленеді. Олар бір тіркелген адамға 340 теңгеден 360 теңгеге дейін өседі. Бұл құтқару қызметтерінің ресурстарын күшейтеді және азаматтардың жүгінуіне жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын жақсартуды жалғастыруда. Тарифтерді қайта қарау құтқару қызметтеріне емханалар жұмыс істемейтін кешкі және түнгі уақытта қоңырауларды жедел қызмет көрсетуге мүмкіндік береді, - делінген бұйрық жобасында.
Құжатқа сәйкес, өзгерістер мыналарға бағытталған:
- қоңырауларға жауап беру жылдамдығын арттыру;
- пациенттерге көмек сапасын жақсарту;
- құтқару бригадаларына артатын жүктемені қолдау.
- Осылайша, тарифтің көтерілуі құтқару қызметінің жұмысын тиімдірек етуге және әрбір қазақстандық үшін медициналық көмекті қолжетімдірек және уақтылырақ етуге мүмкіндік береді. Министрлік жедел медициналық көмекті дамытуды жалғастыруда. Осылайша әрбір қоңырау кәсіби қолдаумен уақтылы қамтамасыз етіледі, - деп түсіндіреді министрліктен.
Бұйрық жобасы 12 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылып отыр.
Бұған дейін Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге қатысты пікір білдірген еді.