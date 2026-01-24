Кейбір білімді азаматтар өз ойын жеткізетін орта таба алмай қалады — Мұрат Әбенов
АСТАНА. KAZINFORM — Қоғамда пайдалы, салмақты әрі жауапты пікір айтатын азаматтардың ойы кейде тасада қалып жатыр. Бұл туралы Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысында Парламент Мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов мәлім етті.
— Елдің ғылымы мен мәдениеті, инновация мен рухани қуаты ой еркіндігі бар ортада ғана қалыптасады. Тек осындай еркін шығармашылық кеңістік болса, сол жерде ғана жасампаздық, тұлғалар өсіп шығады. Ғалым — жаңа идея ұсынады, инженер — тың шешім табады, жазушы мен суреткер, әншілер — қоғамның рухани деңгейін көтереді. Сондықтан шығармашылық еркіндік — болашаққа салынатын ең ірі инвестиция. Мемлекет басшысы өз сөзінде шығармашылық, ғылыми және инновациялық бағытқа қолдау көрсетуді, жас таланттардың еңбегін лайықты бағалауды үнемі айтып келеді, — деді Мұрат Әбенов.
Оның айтуынша, қазір қоғамда пайдалы, салмақты әрі жауапты пікір айтатын азаматтардың ойы кейде тасада қалып жатыр.
— Керісінше, жеңіл-желпі, тексерілмей әлеуметтік желіде айта салатын ойды жұрт іліп әкетеді. Сонда, кейбір білімді азаматтар өз ойын жеткізетін орта таба алмай қалады. Бұл өз кезегінде қоғамның интеллектуалды дамуына кері әсер ететін құбылыс. Алдағы уақытта осы азаматтардың ой-пікірін билікке, қоғамға жеткізетін арнайы жүйелер жасауымыз керек… Сондықтан Конституциялық реформа аясында шығармашылық еркіндікті тек жариялап қана қоймай, оны нақты қорғайтын және қолдайтын нормаларды бекіту қажет деп есептеймін. Біріншіден, Конституцияда сөз бостандығы мен шығармашылық еркіндіктің мазмұнын нақтылап көрсету керек, — деді депутат.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Мәжіліс депутаты Үнзила Шапақ Конституция преамбуласын жаңарту тек редакциялық түзету емес екенін айтқан еді.