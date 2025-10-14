Кейкі батырдың үңгірі ұлттық ескерткіштердің тізіміне алынады
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлытау ұлттық паркіндегі 2 таңбалы тас қиратылып, 5 белгі тастың жоғалуына байланысты қылмыстық іс қозғалған. Бұл жайында Премьер-министр Олжас Бектенов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта мәлім етті.
- Ұлытау облысында «Жошы хан» және «Алашахан» кесенелері республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. Уәкілетті органдар Ақжар таулары мен «Кейкі батыр» үңгірін ұлттық маңызы бар табиғи ескерткіштер тізбесіне енгізіп, «Ұлытау» ұлттық табиғи паркінің құрамына енгізу жөнінде бірлескен жұмыс ұйымдастырады, - делінген ресми жауапта.
Премьер-министрдің мәліметіне қарағанда, 15 тамызда «Ұлытау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлері таңбалы тастардың екеуінің қирағанын және бес белгі тастың жоғалғанын тіркеген.
- Құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғады, тергеу ісшаралары жүргізіліп жатыр, - деп жазады Олжас Бектенов.
Ресми дерек бойынша, ел аумағында 276 республикалық, 12 мыңнан астам жергілікті маңыздағы ескерткіштер бар.
Еске салсақ, 2016 жылы Ресеймен арадағы үкіметаралық келісімнен кейін Кейкі батырдың бассүйегі елге алынып, 2017 жылы Торғай-Арқалық тасжолы маңындағы мемориалдық кешенге жерленген болатын.
Кейкі үңгірі 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде батырға пана болған тарихи орын ретінде белгілі.