Кейінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін бейбітшілікті нығайтуымыз керек — Президент
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Бұл атаулы күнді БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстанның бастамасымен бекітті, деп жазды Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің X парақшасында.
Оның сөзінше, Қазақстан халқы атом қаруын сынаудан қатты зардап шекті. Мұндай қасірет қайталанбауы тиіс.
— Бүгін — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Бұл атаулы күнді БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстанның бастамасымен бекітті. Халқымыз атом қаруын сынаудан қатты зардап шекті. Мұндай қасірет қайталанбауға тиіс. Біз кейінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін бейбітшілікті нығайтып, халықаралық әріптестікті дамыта түсуіміз керек. Ядролық қарудан және сынақтардан біржола бас тартуға күш салуымыз қажет. Бейбітшілік пен қауіпсіздік — бүкіл адамзатқа ортақ ең басты құндылықтар, — деп жазды Мемлекет басшысы.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Семей полигонынан зардап шеккен 1,1 млн қазақстандық бар. Ядролық сынақ полигонынан зардап шеккен қазақстандықтарға мемлекет лайықты қолдау көрсете алып отыр ма? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне осы туралы сауал жолдағанбыз.