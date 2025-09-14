KZ
    22:11, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    КХДР АҚШ пен Оңтүстік Кореяның әскери оқу-жаттығуларының салдары туралы ескертті

    Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынның әпкесі АҚШ пен Оңтүстік Кореяның бірлескен әскери оқу-жаттығуларына сын айтып, бұл қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Yonhap.

    Фото: Yonhap

    Солтүстік Кореяның билеуші партиясы Орталық комитетінің департамент директорының орынбасары Ким Ё Чжон одақтастардың ядролық тежеу жоспарына сын айтып, Пхеньян бұл оқу-жаттығуларды «қазіргі билеушілердің» қақтығысқа бейім позициясының жалғасы деп санайтынын мәлімдеді.

    — АҚШ, Жапония және Оңтүстік Корея тарапынан орынсыз жерде күш көрсету ойыны сөзсіз қолайсыз салдарға алып келеді, — деді Ким Ё Чжон.

    Вашингтон мен Сеул 15-19 қыркүйек аралығында Оңтүстік Кореядағы АҚШ Қарулы күштері штабының Пхёнтхэк қаласында орналасқан Кэмп-Хамфрис базасында Iron Mace атты командалық-штабтық әскери оқу-жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр.

    Бұл Nuclear Consultative Group (Ядролық кеңесші топ) нұсқаулықтарына сәйкес басталған Iron Mace оқу-жаттығуларының үшіншісі болмақ.

    Осы кезеңде Оңтүстік Корея, АҚШ және Жапония Freedom Edge атты үшжақты әскери оқу-жаттығуларын өткізеді. Бес күндік оқу-жаттығулар Оңтүстік Кореяның Чеджу аралының шығысы мен оңтүстігіндегі халықаралық суларда өтеді.

    Бұған дейін Ким Чен Ын Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың бірлескен оқу-жаттығуларына қарсы пікір білдірген еді.

