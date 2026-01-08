10:53, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5
ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде «Ак Барспен» кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 8 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Ак Барс» (Қазан) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 58 мәрте шеберлік байқасты. Оның 10-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 36 ұпаймен 19-орынға жайғасса, «Ак Барс» 58 ұпаймен 4-орында келеді.
Еске салсақ, «Барыс» Ресейде «Торпедоға» есе жіберді.