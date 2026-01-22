ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде ЦСКА командасымен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 22 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде ЦСКА (Мәскеу) клубына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 21:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 34 мәрте шеберлік байқасты. Оның 10-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 39 ұпаймен 19-орынға жайғасса, ЦСКА 32 ұпаймен 11-орында келеді.
Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын Ресейде өткізіп, 24 қаңтарда «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасымен кездеседі.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» Ресейде «Ладаға» есе жіберді.