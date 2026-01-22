KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:16, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде ЦСКА командасымен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 22 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде ЦСКА (Мәскеу) клубына қарсы өткізеді.

    Барыс
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 21:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 34 мәрте шеберлік байқасты. Оның 10-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 39 ұпаймен 19-орынға жайғасса, ЦСКА 32 ұпаймен 11-орында келеді.

    Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын Ресейде өткізіп, 24 қаңтарда «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасымен кездеседі.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» Ресейде «Ладаға» есе жіберді.

     

    Әділжан Үмбет
