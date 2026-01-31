KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:18, 31 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» буллиттен «Амурға» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 31 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Амур» (Хабаровск) клубына қарсы өткізді.

    «Барыс» хоккей клубы
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Бірінші кезеңде қазақстандық команда алғашқы болып есеп ашқан еді. Олардың қатарынан Кирилл Ляпунов мергендік танытты. Екінші кезеңде командалар бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ. Үшінші кезеңде ресейлік клубтан Ярослав Ляхачев таразы басын теңестірді.

    «Амур» (Хабаровск, Ресей) - «Барыс» (Астана, Қазақстан) 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

    0:1 - Ляпунов (Данияр, Симонов) - 09:25

    1:1 - Лихачёв (Рыков, Гальченюк) - 57:04

    2:1 - Броадхёрст - 65:00 Б

    Қақпашылар: Дорожко - Бояркин

    Негізгі кезең 1:1 есебімен тең аяқталып, ойын овертаймға ұласты. Овертаймда жеңімпаз анықталған жоқ. Буллиттен «Амурдың» жолы болды.

    Осылайша «Барыс» қарсыласына 1:2 есебімен есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 39 ұпаймен 19-орынға жайғасса, «Амур» 41 ұпаймен 18-орында келеді.

    Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін екі ойынын сырт айдында өткізеді. Алдымен 2 ақпанда «Амур» (Хабаровск) командасымен тағы бір мәрте кездессе, 4 ақпанда «Адмирал» (Владивосток) клубымен шеберлік байқасады.

    Тегтер:
    Хоккей Құрлықтық хоккей лигасы Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар