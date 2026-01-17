KZ
    22:42, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» елордада ЦСКА командасынан басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 17 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің ЦСКА (Мәскеу) клубына қарсы өткізді.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бірінші кезеңде елордалық команда бір шайба соғып кетті. Екінші кезеңде қарсыластар бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ. Үшінші кезеңде қазақстандық клуб екі шайба енгізсе, оған ресейлік хоккейшілер бір голмен жауап берді.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    «Барыс» (Астана) — ЦСКА (Мәскеу, Ресей) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    1:0 — Томпсон (Морелли) — 13:00
    2:0 — Веккьоне (Уолш, Морелли) — 53:24
    2:1 — Соркин (Полтапов, Карнаухов) — 56:37
    3:1 — Веккьоне (Шил) — 59:23
    Қақпашылар: Шил — Самонов

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Осылайша «Барыс» қарсыласынан 3:1 есебімен басым түсті. Олар бұдан бұрын қатарынан бес мәрте жеңілістің ащы дәмін татқан еді.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Қазірге дейін командалар 33 мәрте шеберлік байқасты. Оның 9-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін үш ойынын Ресейде өткізеді. Алдымен 20 қаңтарда Ресейдің «Лада» (Тольяттиу) клубымен шеберлік байқасса, одан кейін 22 қаңтарда ЦСКА, 24 қаңтарда «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасымен ойнайды

