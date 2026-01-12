ҚХЛ: «Барыс» овертаймда «Автомобилистке» есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 12 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Автомобилист» (Екатеринбург) клубына қарсы өткізді.
Кездесу барысында командалар тартысты ойын өрбітті. Бірінші кезеңде қарсыластар бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ. Екінші кезеңде олар қақпаға бір-бір шайба енгізді. Шешуші кезеңде гол соғылған жоқ. Негізгі кезеңде 1:1 еесбі тіркелді. Ойын овертаймға ұласты. Овертаймда ресейлік команда жеңіс шайбасын соғып кетті.
Осылайша елордалық клуб қарсыласына 1:2 есебімен есе жіберіп, қатарынан төртінші мәрте жеңілістің ащы дәмін татты.
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Барыс » (Астана) 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
1:0 - Да Коста (Голышев, Буше) - 30:01
1:1 - Томпсон (Масси, Веккьоне) - 36:46
2:1 - Бусыгин (Да Коста, Горбунов) - 62:30
Қақпашылар: Аликин - Бояркин
Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін екі ойынын елордада өткізеді. Алдымен 15 қаңтарда Ресейдің «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасын қабылдаса, 17 қаңтарда ЦСКА (Мәскеу) клубымен шеберлік байқасады.