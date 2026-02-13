Ким Чен Ын қызын мұрагер ретінде дайындап жатыр – БАҚ
АСТАНА. KAZINFORM – КХДР басшысы Ким Чен Ын өзінің қызы Ким Чжу Эні мұрагері етіп тағайындауды көздеп, оның мәртебесін нығайту бағытында жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы Оңтүстік Кореяның Ұлттық барлау қызметіне (NIS) сілтеме жасап Reuters хабарлады.
Сеулде Ким Чжу Э жақын арада билеуші Еңбек партиясының отырысына қатысуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Барлау қызметінің бағалауынша, оның отырысқа қатысуы, таныстырылу форматы және ресми мәртебе берілуі билікті тапсыру жоспарының жанама дәлелі болуы мүмкін.
NIS-тің жабық брифингінен кейін депутат Ли Сон Кын мәлімдегендей, оңтүстіккореялық барлау қолданатын тұжырым өзгерген: бұған дейін Ким Чжу Энің кандидатурасы «қарастырылып жатыр» делінсе, қазір ол «мұрагер ретінде тағайындалу сатысында» деген тіркес қолданылып отыр.
Оңтүстік Корея барлауы оның ел басшылығына дайындалып жатқанын алғаш рет 2024 жылғы 29 шілдеде хабарлаған болатын. Сонымен қатар сценарий өзгеруі мүмкін екені және басқа кандидаттың таңдалуы да ықтимал екені айтылған.
Ким Чжу Э әкесін әскери парад пен ресми іс-шараларда жиі бірге еріп жүреді. 2025 жылғы қыркүйекте ол әкесімен бірге Қытайға барған. Сол кезде Yonhap агенттігі бұл бірлескен сапар билікті тапсыруға дайындықтың белгісі болуы мүмкін екенін жазған. Сарапшылардың бағалауынша, оның жасы шамамен 13-те, нақты туған күні жарияланбаған.
