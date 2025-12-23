KZ
    Kinder өнімінде қауіпті зат бар деген рас па

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті әлеуметтік желіде «Kinder» өнімінде қауіпті заттар бар деген жалған ақпарат тарап жатқанын айтты.

    Kinder өнімінде қауіпті зат бар деген рас па
    Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

    — Әлеуметтік желілерде «Kinder» өнімінде қауіпті заттар бар деген ақпарат тарап жатыр.  Бұл мәліметтердің ескірген және 2016 жылға қатысты екендігін хабарлаймыз, — делінген ведомство хабарламасында.

    Аталған мәселе бойынша ЕАЭО-ның құзыретті органдары өз уақытында тексеру жүргізген, нәтижесінде қандай да бір заң бұзу фактілері расталмаған.

    — Қазіргі уақытта бұл өнімге қатысты халықтан шағым мен өтініштер тіркелген жоқ. Тек ресми және тексерілген ақпарат көздеріне ғана сенулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада. 

     

