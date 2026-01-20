KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:41, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Киоскілер, кеңселер, қоймалар: жалдау бағасы қалай өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың IV тоқсанында коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға алу бағасы 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,2% өскен, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.

    Орталық базар Центральный рынок
    Фото: Әділет Беремқұлов/ Kazinform

    Өңірлік бөліністе коммерциялық мүліктің жалдау бағасы Ұлытау облысында 0,2% арзандаса, ең жоғары өсім Астана қаласында тіркелді – 6,8%.

    Бағаның ең жоғары өсімі киоскілерді жалға алуда байқалды – өсім 23,1%.

    Сондай-ақ фитнес-клубтар мен жаттығу залдарын жалға алу бағасы 8,6%, мейрамханалар бойынша 6,1% өсті.

    Дәріханаларды жалға алу құны 5,7%, тұрмыстық қызмет көрсету пункттері мен сервистік үй-жайлар 5,1% қымбаттады.

    Сауда жайлары мен әкімшілік-кеңсе мақсатындағы нысандарда жалдау бағасы бірдей өсім көрсетті – әрқайсысы 4,8%-дан.

    Қойма жайларын жалға алу ақысы 4%, ал шаштараздар мен сұлулық салондарын жалдау 3,3% артты.

    Бұған дейін хабарланғандай, бір жылда баспананы жалға алу құны қалай өзгергені белгілі болды.

    Тегтер:
    Баға Кәсіпкерлік, бизнес Ұлттық статистика бюросы Сауда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар