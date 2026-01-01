Кипр Еуропалық Кеңеске төрағалық етуге кірісті
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Кипр Республикасы ресми түрде Даниядан Еуропалық кеңестің төрағалық эстафетасын қабылдады, деп хабарлайды Kazinform.
Алдағы алты ай бойы Кипр Еуропаның саяси күн тәртібін белгілейді. Осылайша, өздерінің бірінші төрағалық еткенінен 14 жыл өткен соң, арал мемлекеті қайтадан ЕО-ның «штурманы» рөлін атқарады.
«Тәуелсіз Одақ, әлемге ашық» ұранымен Никосия ЕО-ның тәуелсіздігін нығайтуға назар аударады, әсіресе қорғаныс саласынан бастап су ресурстарына дейінгі маңызды бағыттарда.
Негізгі тақырыптардың бірі — еуропалық қорғаныс бойынша «Ақ кітапты» іске асыру. Кипр президенті Никос Христодулидистің айтуынша, Еуропа өз азаматтары мен мүдделерін қорғау құралдарына ие болуы тиіс.
2030 жылға дейінгі жол картасы — Кипр ЕО-ның қорғанысқа дайындық жоспарын 2030 жылға дейін ілгерілетуді көздейді.
Украинаға қолдау — Кипр Киевке әскери және қаржылық көмек көрсету абсолютті басымдық болып қала беретінін растады.
Кипр «су қауіпсіздігі» мәселесін ЕО стратегиялық күн тәртібіне енгізудің бастамашысы болды.
Құрғақшылыққа ең бейім ел болғандықтан, Кипр су тапшылығына бейімделудің жалпыеуропалық стратегиясын әзірлеуді жоспарлап отыр. Климаттың өзгеруіне қарсы күрес шеңберінде тұщыландыру және тиімді суару технологияларына инвестицияларды қолдау.
Миграция және көршілес елдермен қатынастар
Кипрдің географиялық орны оны Еуропаға «кілт» етеді. Никосия бұл тәжірибені «Теңізорта диалогында» пайдалануды мақсат етеді. Мысыр, Иордания және Израильмен байланыстарды нығайтып, аймақтың тұрақтылығын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, ЕО-ның жаңа Миграция және баспана пакетін енгізуді үйлестіріп, сыртқы шекараларды қорғауға назар аудару көзделуде.