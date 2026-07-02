Кипрде Газа секторын қалпына келтіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары қаралды
АСТАНА. KAZINFORM — Кипрде Газа секторын басқару міндеті жүктелген Палестина технократтары комитеті анклавты қалпына келтіру және қауіпсіздік жоспарларын, сондай-ақ халықаралық донорлардың талаптарын талқылау үшін кездесті. Бұл туралы Газа секторын басқару жөніндегі ұлттық комитет (NCAG) хабарлады, деп жазады Report.
Мәлімдемеде айтылғандай, соңғы екі күнде комитет Кипрде Бейбітшілік кеңесінің, Газа мәселесі жөніндегі жоғарғы өкіл кеңсесінің және Тони Блэр институтының сарапшыларымен бірқатар кездесу өткізген.
— Кездесулер нәтижелі өтті және Газа секторындағы Палестина халқының ауыр жағдайын жеңілдетуге бағытталған келесі кезеңдегі іс-шараларға арналды, — делінген мәлімдемеде.
Комитеттің мәліметінше, келіссөздер барысында ең алдымен гуманитарлық ахуалды жақсартуға бағытталған және қысқа мерзімде жүзеге асыруға болатын бастамалар мен жобалар қарастырылды.
Құжатта қайта құру, қауіпсіздік және басқару жоспарлары қайта қаралғаны, сондай-ақ халықаралық донорлар талап ететін ашықтық пен есеп беруді қамтамасыз ету үшін институционалдық тетіктерді әзірлеу аяқталғаны атап өтілген.
Комитеттің хабарлауынша, Кипрдегі кездесу 23–24 маусым күндері Каирде өткен семинардың жалғасы және Газа секторындағы халыққа көмек көрсетуге қажетті жағдай жасауға бағытталған кең ауқымды үдерістің бір бөлігі.
Еске сала кетейік, Израиль шабуылынан Газа секторында қаза тапқандар саны 72 мыңнан асты.