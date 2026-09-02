Кир Стармер Ұлыбритания парламентінен кететінін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Осы жазда Ұлыбритания премьер-министрі қызметінен кеткен Кир Стармер парламенттік мандатынан бас тарту туралы шешімін жариялады, деп хабарлайды BBC.
Кир Стармер Парламенттен кеткеннен кейін халықаралық қатынастарға көңіл бөлуді жоспарлап отыр. Бірақ қандай қызметте жұмыс істейтінін әлі нақтылаған жоқ. Ол қызметінен кету туралы шешімін жергілікті Camden New Journal газетінде жариялады. Стармердің Холборн және Сент-Панкрас сайлау округі Лондонның Кэмден ауданында орналасқан.
Стармер бұл округті 11 жыл бойы таныстыру үлкен мәртебе болғанын, бірақ қазір халықаралық қатынастарға назар аударатынын айтты.
Дегенмен премьер-министр қызметінен кеткеннен кейін Кир Стармер мұрагері Энди Бернэм кезектен тыс сайлау өткізбесе, 2029 жылға жоспарланған сайлауға дейін Қауымдар палатасының мүшесі болып қала беретінін мәлімдеді.
– Енді мен басқа мәселелерге, атап айтқанда, тез өзгеріп жатқан әлемдегі қорғаныс, қауіпсіздік, сауда және технологияны қоса алғанда, халықаралық қатынастарға назар аударып жатырмын, - деді Стармер Camden New Journal басылымына берген мәлімдемесінде.
Стармер сонымен қатар әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы күресті жалғастыруға уәде берді. Ол бұл мәселені депутат ретінде көтерген еді.
Стармер мамандығы бойынша заңгер. Ол саясатқа кіріспес бұрын, заңгерлік мансабында корольдік прокуратураның басшысы лауазымына дейін көтерілген.
Айта кетейік, Ұлыбританияның премьер-министрі Энди Бернэм қызметіне кіріскеніне екі аптадан сәл ғана асқан соң шетелге демалысқа кетіп, елдегі көші-қон мәселесіне байланысты оппозицияның сынына ұшырады.