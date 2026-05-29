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    Қырғызстан аумағында жер сілкінді

    АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін сейсмологтар Қырғызстан аумағында 5,0 магнитудалы жер сілкінісін тіркеді.

    Түркияның Адана провинциясында 4,9 магнитудалы жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    ҚР Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты Қазақстан деректер орталығының тікелей эфирдегі мәліметтеріне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылдың 29 мамырында Астана уақыты бойынша сағат 13:15-те тіркелген.

    Эпицентр координаттары: солтүстік ендік бойынша 41,70 градус, шығыс бойлық бойынша 73,72 градус. Магнитудасы - 5,0. Энергетикалық класы - 11,5.

    Бұған дейін, Түркияның Адана провинциясында 4,9 магнитудалы жер сілкінісі тіркелген болатын.

    Табиғи апат Қырғызстан Жер сілкінісі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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